В ОП озвучили количество разрушенной инфраструктуры в областях во время войны в Украине
Фото: Офис генпрокурора
Больше всего поврежденных объектов критической инфраструктуры и жилищного фонда в Харьковской области – 10 582.
– Харьковская область мужественно сопротивляется оккупантам. На сегодня, в Харькове и области разрушены 10 582 объекта. В основном это многоэтажки, частная застройка, школы, садики, высшие учебные заведения, больницы, админздания, дороги и мосты. Ежедневно проводятся восстановительные работы, – сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Количество объектов поврежденной критической инфраструктуры и жилищного фонда:
- Запорожская область – 3 715 объектов.
- Николаевская область – 5 526 объектов.
- Сумская область – 2 638 объектов.
- Харьковская область – 10 582 объекта.
Источник: Кирилл Тимошенко
Сейчас смотрят