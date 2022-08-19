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Факты / Украина

В ОП озвучили количество разрушенной инфраструктуры в областях во время войны в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В ОП озвучили количество разрушенной инфраструктуры в областях во время войны в Украине
Фото: Офис генпрокурора

Больше всего поврежденных объектов критической инфраструктуры и жилищного фонда в Харьковской области – 10 582.

– Харьковская область мужественно сопротивляется оккупантам. На сегодня, в Харькове и области разрушены 10 582 объекта. В основном это многоэтажки, частная застройка, школы, садики, высшие учебные заведения, больницы, админздания, дороги и мосты. Ежедневно проводятся восстановительные работы, – сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Количество объектов поврежденной критической инфраструктуры и жилищного фонда:

  • Запорожская область – 3 715 объектов.
  • Николаевская область – 5 526 объектов.
  • Сумская область – 2 638 объектов.
  • Харьковская область – 10 582 объекта.
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Источник: Кирилл Тимошенко

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