В ОП озвучили количество разрушенной инфраструктуры в областях во время войны в Украине

Август, 19 в 17:06

Больше всего поврежденных объектов критической инфраструктуры и жилищного фонда в Харьковской области – 10 582.

– Харьковская область мужественно сопротивляется оккупантам. На сегодня, в Харькове и области разрушены 10 582 объекта. В основном это многоэтажки, частная застройка, школы, садики, высшие учебные заведения, больницы, админздания, дороги и мосты. Ежедневно проводятся восстановительные работы, – сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Количество объектов поврежденной критической инфраструктуры и жилищного фонда:

Запорожская область – 3 715 объектов.

Николаевская область – 5 526 объектов.

Сумская область – 2 638 объектов.

Харьковская область – 10 582 объекта.

Источник: Кирилл Тимошенко