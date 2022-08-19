Август, 19 в 20:43

Вечером 19 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

В частности, взрывы были слышны в районе Евпатории и в поселке Заозерное. Позже сообщили о “хлопке” в Севастополе.

А около 21.50 были слышны взрывы в Керчи и повторные взрывы в Севастополе.

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Так называемый советник главы Крыма Крючков заявил, что, вероятно, “сработала система ПВО”.

В сети появились видео, как в Крыму обсуждают очередные взрывы.

– Это уже не смешно. Собираемся и валим отсюда, — говорят на видео.

Напомним, что вчера, 18 августа, ряд взрывов был слышен в Севастополе на военном аэродроме Бельбек. По данным СМИ, там размещалось более 40 единиц истребительной авиации РФ.