Август, 20 в 9:25

Российские войска накануне пытались идти в наступление и штурмовать позиции украинских военных сразу по нескольким направлениям, однако Вооруженные силы Украины дали оккупантам отпор.

Карта боевых действий в Украине на 20.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Белополья и Краснополья Сумской области.

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Кроме того, россияне привлекали беспилотник для воздушной разведки.

На Слобожанском направлении боевыми действиями оккупанты стремятся удержать занимаемые районы и помешать контрнаступлению подразделений Сил обороны.

Кое-где, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики пытаются улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении армия РФ била из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка, а также прибегала к воздушной разведке.

Вражеские авиаудары пришлись недалеко от Лебяжьего и Залимана.

После провального наступления в районе Борщевой оккупанты отошли.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки вражеские подразделения пытались вести штурмовые действия, но после отпора ВСУ отступили.

На Краматорском направлении под огонь ствольной и реактивной артиллерии РФ попали районы возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба.

Идут бои неподалеку от Ивано-Дарьевки, где россияне пытаются вести наступление.

На Бахмутском направлении под обстрелом находилась гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема у оккупантов успехом не увенчались, боевые действия продолжаются.

В районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков на Авдеевском направлении оккупанты привлекали танки, ствольную и реактивную артиллерию.

Вражеская авиация действовала вблизи Марьинки. Безуспешным для армии РФ оказалось наступление в районе Опытного и Майорска.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки.

Провалился штурм в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Запорожском направлении враг бил из артиллерии и танков по районам населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Новополь, Червоное, Времьевка, Чаривное и Ольговское.

На Южнобужском направлении российские войска стремятся помешать продвижению украинских войск, восполнить потери личного состава и техники.

Под вражеским огнем находилась гражданская и военная инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное.

Полномасштабная война в Украине длится уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.