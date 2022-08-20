Карта боевых действий на 20.08.2022 – ситуация на фронте
Российские войска накануне пытались идти в наступление и штурмовать позиции украинских военных сразу по нескольким направлениям, однако Вооруженные силы Украины дали оккупантам отпор.
Карта боевых действий в Украине на 20.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация осталась без существенных изменений.
Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Белополья и Краснополья Сумской области.
Кроме того, россияне привлекали беспилотник для воздушной разведки.
На Слобожанском направлении боевыми действиями оккупанты стремятся удержать занимаемые районы и помешать контрнаступлению подразделений Сил обороны.
Кое-где, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики пытаются улучшить тактическое положение.
На Харьковском направлении армия РФ била из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка, а также прибегала к воздушной разведке.
Вражеские авиаудары пришлись недалеко от Лебяжьего и Залимана.
После провального наступления в районе Борщевой оккупанты отошли.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.
Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки вражеские подразделения пытались вести штурмовые действия, но после отпора ВСУ отступили.
На Краматорском направлении под огонь ствольной и реактивной артиллерии РФ попали районы возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба.
Идут бои неподалеку от Ивано-Дарьевки, где россияне пытаются вести наступление.
На Бахмутском направлении под обстрелом находилась гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.
Наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема у оккупантов успехом не увенчались, боевые действия продолжаются.
В районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков на Авдеевском направлении оккупанты привлекали танки, ствольную и реактивную артиллерию.
Вражеская авиация действовала вблизи Марьинки. Безуспешным для армии РФ оказалось наступление в районе Опытного и Майорска.
На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки.
Провалился штурм в районе населенного пункта Золотая Нива.
На Запорожском направлении враг бил из артиллерии и танков по районам населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Новополь, Червоное, Времьевка, Чаривное и Ольговское.
На Южнобужском направлении российские войска стремятся помешать продвижению украинских войск, восполнить потери личного состава и техники.
Под вражеским огнем находилась гражданская и военная инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное.
Полномасштабная война в Украине длится уже 178-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.