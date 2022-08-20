Германия передала Украине еще три зенитных установки Gepard и 11 БТР
Правительство Германии передало Украине новую партию военного вооружения.
Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
Новый пакет помощи включает три зенитных самоходных установки Gepard, 11 БТРов М113 с вооружением и тысячу сухпайков.
На специальном подразделении сайта немецкого правительства указано, что на очереди Берлин планирует передать Украине:
- 20 ракетных установок (70 мм) с 2 тыс. ракет и лазерной подсветкой цели;
- 1592 артиллерийских снаряда калибра 155 мм;
- 255 артиллерийских снарядов Vulcano калибра 155 мм;
- 60,2 тыс. патронов калибра 40 мм;
- 6 автопогрузчиков;
- 40 электронных установок для борьбы с БПЛА;
- 12 бронированных машин поддержки Bergepanzer 2;
- 30 пулеметов MG-3 для бронемашин Bergepanzer.
Помимо этого перечня есть и другие единицы техники, оружия и оснащения, которое планируется передать Украине. Впрочем, о конкретике по датам их поставок информация отсутствует.
Напомним, ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для Украины на $775 млн. В пакет войдет неназванное количество боеприпасов к HIMARS, 16 гаубиц, беспилотники и противотанковые комплексы.
Источник: Bundesregierung