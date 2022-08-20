Август, 20 в 1:00

Правительство Германии передало Украине новую партию военного вооружения.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Новый пакет помощи включает три зенитных самоходных установки Gepard, 11 БТРов М113 с вооружением и тысячу сухпайков.

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На специальном подразделении сайта немецкого правительства указано, что на очереди Берлин планирует передать Украине:

20 ракетных установок (70 мм) с 2 тыс. ракет и лазерной подсветкой цели;

1592 артиллерийских снаряда калибра 155 мм;

255 артиллерийских снарядов Vulcano калибра 155 мм;

60,2 тыс. патронов калибра 40 мм;

6 автопогрузчиков;

40 электронных установок для борьбы с БПЛА;

12 бронированных машин поддержки Bergepanzer 2;

30 пулеметов MG-3 для бронемашин Bergepanzer.

Помимо этого перечня есть и другие единицы техники, оружия и оснащения, которое планируется передать Украине. Впрочем, о конкретике по датам их поставок информация отсутствует.

Напомним, ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для Украины на $775 млн. В пакет войдет неназванное количество боеприпасов к HIMARS, 16 гаубиц, беспилотники и противотанковые комплексы.

Источник: Bundesregierung