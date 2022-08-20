Четверо раненых детей – в тяжелом состоянии: РФ обстреляла дом в Вознесенске
20 августа российские войска попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске Николаевской области.
Обновлено в 13:50. Количество пострадавших по состоянию на 13.30 возросло до девяти, из них четверо – дети в возрасте от 3 до 17 лет.
– Все дети – в тяжелом состоянии, – отметил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Вражеской атакой поврежден подъезд и частные дома рядом.
Вспыхнувший на одном из балконов огонь ликвидировали пожарные.
Ранее было известно о семи раненых, из которых трое – дети.
Одного ребенка сейчас оперируют, отметил Виталий Ким.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Виталий Ким