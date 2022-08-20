Август, 20 в 13:50

20 августа российские войска попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске Николаевской области.

Обновлено в 13:50. Количество пострадавших по состоянию на 13.30 возросло до девяти, из них четверо – дети в возрасте от 3 до 17 лет.

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– Все дети – в тяжелом состоянии, – отметил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Вражеской атакой поврежден подъезд и частные дома рядом.

Вспыхнувший на одном из балконов огонь ликвидировали пожарные.

Ранее было известно о семи раненых, из которых трое – дети.

Одного ребенка сейчас оперируют, отметил Виталий Ким.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким