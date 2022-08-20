Россиян силой задерживают и отправляют в Украину: Мусиенко об изменении настроений в РФ

Август, 20 в 14:02

Российскому командованию все чаще приходится применять силу для доукомплектования воюющих в Украине подразделений. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, как в РФ идет скрытая мобилизация.

– Деморализация в российской армии только увеличивается. Она еще не такая критична, как бы нам хотелось, но таких случаев становится больше. Я точно могу сказать, что российские подразделения на Харьковщине и других направлениях не выводят на ротацию для доукомплектования в РФ из-за того, что потом не досчитаются необходимого количества военных. То есть фактически боятся дезертирства, – подчеркнул эксперт.

По его словам, способствуют таким настроениям не только отсутствие ротации и большие потери, но и работа ВСУ по их складам и нелояльность к оккупантам украинских граждан на временно захваченных территориях.

– Все это действует на психику и влияет на деморализацию личного состава армии РФ. Сейчас из России поступает все больше сигналов, что запугивание уже не действует на тех, кто не хочет подписывать контракт и ехать на войну в Украину, поэтому их силой задерживают, – объяснил эксперт.

По его мнению, это свидетельствует об изменении настроений в РФ, хотя процесс еще не столь радиален.

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