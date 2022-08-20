Оставил город без обороны во время войны: мэру Константиновки объявлено о подозрении
Мэру Константиновки и руководителю местного коммунального предприятия в Донецкой области сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебной подделке по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
– По данным следствия, в начале апреля 2022 года мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами, – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.
Мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия завладели средствами горсовета на сумму более 363 тыс. грн, которые предоставлялись на строительные работы по устройству защитных объектов Константиновки. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.
Источник: Офис Генпрокурора
Фото: Офис Генпрокурора