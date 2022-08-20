Оставил город без обороны во время войны: мэру Константиновки объявлено о подозрении

Август, 20 в 13:54

Мэру Константиновки и руководителю местного коммунального предприятия в Донецкой области сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебной подделке по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

– По данным следствия, в начале апреля 2022 года мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами, – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия завладели средствами горсовета на сумму более 363 тыс. грн, которые предоставлялись на строительные работы по устройству защитных объектов Константиновки. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.

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Источник: Офис Генпрокурора

Фото: Офис Генпрокурора