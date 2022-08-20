Август, 20 в 9:09

В новый пакет военной помощи США в размере $775 млн войдут 15 беспилотников ScanEagle, которые существенно усилят возможности ВСУ.

Характеристики ScanEagle

ScanEagle — это новейшие беспилотные летательные аппараты, разработанные компаниями Boeing и Insitu на основе конструкции БПЛА SeaScan. Его основная задача – обеспечивать разведку с воздуха и помогать в целеуказании.

Также у дрона есть инфракрасная или электрооптическая камера, которая устанавливается на носовой части БПЛА и может вращаться.

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Большим преимуществом беспилотника является то, что он не нуждается в аэродроме для дислокации и запускается с помощью пневматической пусковой катапульты. Для посадки же ScanEagle имеет крюк, которым он зацепляется за натянутый трос.

Общее время полета беспилотника может достигать 20 часов, а дальность полета – 100 километров. Дрон способен развивать скорость до 139 км/ч.

Может повлиять на ход войны

Глава общественной организации Украины в НАТО Юрий Романюк напомнил о способности беспилотника серьезно повлиять на ведение боевых действий от ВСУ, как в свое время это сделали и HIMARS, и 155-миллиметровые гаубицы М-777.

Американцы несколько месяцев размышляли, могут ли они передать ВСУ такую ​​современную военную технику. Ведь если беспилотник собьют, то российские военные получат доступ к мощным технологиям. И вот они едут в Украину.