Август, 21 в 14:48

Украинская армия остро нуждается в бронетехнике, артиллерии, системах противовоздушной обороны, автомобилях и многом другом.

Об этом изданию НВ рассказал Тарас Чмут, глава фонда Вернись живым.

По его словам, в условиях полномасштабной войны никогда не бывает достаточного количества вооружения, ведь любая техника рано или поздно может закончиться.

Сейчас смотрят

И следует понимать, что по нашему желанию Украине не могут сразу предоставить то, чего она хочет.

– Очевидно, мы не получим завтра все согласно всей номенклатуре, что мы хотим. То есть это некий процесс. И чем он быстрее, с одной стороны, тем больше возможностей. С другой стороны, тем больше вызовов перед нами, потому что нужно отбирать людей, готовить их, они должны овладевать, на практике понимать, как оно себя показывает. Потому что бумажные ТТХ (тактико-технические характеристики) и реальные ТТХ – это разное, это процесс, — отметил Тарас Чмут.

Что касается бронетехники, которую Украина получает от западных государств, это обычно постсоветская техника или MRAP [колесные бронеавтомобили с усиленной противоминной защитой] и машины подобного класса. А Вооруженным силам больше нужны полноценные боевые машины: БМП, БТРы и танки.

Не менее важны для наших военных беспилотники, средства связи, ночного видения и т.д.

Также, по мнению Тараса Чмута, сейчас рано говорить об изменении хода войны даже несмотря на получение от Запада высокоточного оружия. Однако это вооружение существенно усложняет для российского врага ведение боевых действий.

По словам главы фонда, нельзя говорить о какой-либо зависимости между количеством оружия и нашей победой, потому что Украина воюет с ядерным государством.

– Представьте, что у нас завтра появляются 10 тыс. танков, а послезавтра по нам наносят ядерный удар. Помогут ли нам 10 тысяч танков в случае ядерного удара? Наверное, нет. Поэтому нет какой-то цифры, сколько нужно, – подчеркнул Тарас Чмут.

Ранее сообщалось, что фонд помощи армии Вернись живым и турецкая компания Baykar объявили о сотрудничестве.