Били всю ночь: в Никополе из-за обстрела РФ горело предприятие
В течение всей ночи 21 августа армия РФ обстреливала Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Никопольский район находился под вражеским огнем пять раз.
На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела вспыхнул сильный пожар на предприятии.
По словам руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, огонь уничтожил оборудование.
– В городе подверглась разрушениям школа, один дом разрушен, два десятка – повреждены, – сообщил руководитель ОВА.
В Никополе выведены из строя газопроводы и линии электропередач. В городе работают аварийные бригады, потому что более 3 тыс. никопольчан остались без света.
Продолжаются восстановительные работы и в Марганце, где вражеская ствольная артиллерия и Грады повредили высоковольтную линию, обесточив более 2 200 помещений.
10 снарядов ствольной артиллерии разрушили пять домов в Мировской общине.
Обстрел из Ураганов Апостоловской и Зеленодольской общины Криворожского района обошелся без жертв и разрушений.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко