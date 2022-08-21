Август, 21 в 10:04

В течение всей ночи 21 августа армия РФ обстреливала Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Никопольский район находился под вражеским огнем пять раз.

На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела вспыхнул сильный пожар на предприятии.

Сейчас смотрят

По словам руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, огонь уничтожил оборудование.

– В городе подверглась разрушениям школа, один дом разрушен, два десятка – повреждены, – сообщил руководитель ОВА.

Били всю ночь: в Никополе из-за обстрела РФ горело предприятие / 5 фотографий

В Никополе выведены из строя газопроводы и линии электропередач. В городе работают аварийные бригады, потому что более 3 тыс. никопольчан остались без света.

Продолжаются восстановительные работы и в Марганце, где вражеская ствольная артиллерия и Грады повредили высоковольтную линию, обесточив более 2 200 помещений.

10 снарядов ствольной артиллерии разрушили пять домов в Мировской общине.

Обстрел из Ураганов Апостоловской и Зеленодольской общины Криворожского района обошелся без жертв и разрушений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко