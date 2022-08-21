Август, 21 в 14:31

На 179-е сутки полномасштабной войны российские войска наступают на Востоке и Юге Украины.

Карта боевых действий в Украине на 21.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал перемещение средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ на территорию Беларуси.

На Северском направлении накануне оккупанты били из минометов по населенным пунктам Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

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На Харьковском направлении под обстрелы ствольной и реактивной артиллерии РФ попали районы Прудянки, Русских Тишков, Шестаково, Песчаного и Печенегов.

Вражеские авиационные удары пришлись неподалеку от Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки.

Вблизи Великих Проходов работал российский беспилотник.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевелевки, Краснополья, Дибровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

Провальной для оккупантов была разведка боем в сторону Пасеки – Богородичного и штурм в сторону Бражковки – Новой Дмитровки и Сулиговки – Новой Дмитровки. Понеся потери, россияне отступили.

На Краматорском направлении под обстрелами ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Не увенчалось успехом для армии России наступление в сторону Берестового – Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Зализное.

Нанесли авиаудары россияне недалеко от Зайцево, Бахмута и Соледара.

Отбросили украинские защитники российских захватчиков во время наступательных боев в сторону Покровского – Бахмутского и Семигорья – Зайцево.

Идут бои на направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении под обстрелом находились районы Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков.

Авиаудары пришлись неподалеку от Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки.

Вражеский беспилотник разведывал ситуацию в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

Идут бои на направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, где подразделения армии РФ прибегают к штурму.

На Новопавловском направлении оккупанты применили артиллерию вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времьевки, а авиацию – неподалеку от Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении ствольную, реактивную артиллерию и танки россияне привлекали для обстрелов районов населенных пунктов Нескучное, Зализничное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Червоное и Новоданиловка.

Авиационные удары нанесены по районам Гуляйполя, Ольговского и Червоного.

В районе Запорожья Генеральный штаб ВСУ зафиксировал российский беспилотник Орлан-10.

На Южнобужском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы 17 населенных пунктов, а возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки нанес авиационные удары.

Частичный успех имеют оккупанты на Николаевском направлении, где идут в наступление в сторону Васильков – Благодатного.

В частности, известно, что оккупанты заняли южную окраину Благодатного. Боевые действия в районе населенного пункта продолжаются.

Потери РФ на 21 августа 2022

личного состава – около 45 200 (+300),

танков ‒ 1 912 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 4 224 (+12),

артиллерийских систем – 1028 (+10),

реактивных систем залпового огня – 266,

средств противовоздушной обороны – 141,

самолетов – 234,

вертолетов – 197,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатых ракет – 190,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 143 (+6),

специальной техники – 99 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.