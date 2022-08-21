В Луганской области соседи и родственники “сдают” мужчин на фронт за 60 тыс. рублей — Гайдай

Август, 21 в 9:33

В небольших городах оккупированной Луганской области россияне предлагают местным по 60 тысяч рублей за то, что они “сдадут” мужчин, которых можно отправить на фронт.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, соседи и даже родственники не отказываются от такого “вознаграждения”.

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— Логика проста – не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо. А еще денег дали. На новенькую Ладу, правда, не хватит, но здесь и не Россия, — рассказывает Сергей Гайдай.

Он отмечает, что сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут бросать в ад.

Сейчас оккупанты сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но уже почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений на фронте из-за сильной обороны и сопротивления ВСУ.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах. Россияне сначала уверяли, что принудительная мобилизация будет производиться только на захваченных в 2014 году территориях.

Но мужчины постепенно исчезают в Старобельске, Беловодске, Северодонецке и Лисичанске.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай