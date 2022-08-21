Август, 21 в 11:21

21 августа в автомобильной колонне в очереди на эвакуацию в Васильевке Запорожской области погибла женщина.

– Рашисты, которые несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье, забрали еще одну жизнь, – сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра города, женщина вместе с почти 4 тыс. людей пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

– Однако не выдержала ожидания в нечеловеческих условиях, которые враг создал на своих блокпостах, – отметил Иван Федоров.

Глава Мелитополя отмечает: количество смертей, которые зафиксированы в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

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– Однако оккупантов это не смущает – ежедневно они издеваются над нашими людьми, которые хотят убежать от “русского мира”, – добавил мэр города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров