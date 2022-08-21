Новая “бавовна” в Крыму: Чубаров сообщил о взрывах в море возле Алупки
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В аннексированном Крыму возле города Алупка в море раздалось несколько взрывов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
— Минут 40-50 назад в Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра 6-7 вспышек и позже хлопка, — написал он.
Официальные подтверждения от ВСУ или сообщения со стороны оккупантов пока не поступали.
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