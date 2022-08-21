Август, 21 в 9:11

На 179-е сутки полномасштабной войны российские войска потерпели поражение на трех направлениях на Востоке, однако имели частичный успех на Юге.

Так, не увенчалась успехом для оккупантов разведка боем в сторону Пасеки – Богородичного на Славянском направлении.

После этого российским захватчикам пришлось отойти.

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С потерями отступили россияне после штурма в сторону Бражковки – Новой Дмитровки и Сулиговки – Новой Дмитровки.

Провалилось у армии РФ наступление в сторону Берестового – Ивано-Дарьевки на Краматорском направлении.

Неудачными для россиян были наступательные бои в сторону Покровского – Бахмутского и Семигорья – Зайцево на Бахмутском направлении.

По состоянию на 21 августа ведутся бои на направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

Частичный успех накануне имели оккупанты во время наступательного боя в сторону Васильков — Благодатного на Николаевском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг занял южную окраину Благодатного.

Боевые действия в районе населенного пункта продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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