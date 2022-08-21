Перед 24 августа РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК Юг

Август, 21 в 16:19

Россия, вероятно, готовится к обстрелу украинских городов в День Независимости Украины, 24 августа, поскольку увеличила количество носителей ракет Калибр в Черном море.

Об этом заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.

– Мы видим, что Россия существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами Калибр их сейчас пять, среди них есть подводные, – уточнила она.

По ее словам, если РФ запустит ракеты этой ночью – это может быть знаком, что она готова их использовать, несмотря на большую стоимость и небольшое количество, которое еще осталось.

Сейчас смотрят

Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Россия держит в Черном море на боевом дежурстве пять кораблей с 36 ракетами типа Калибр на борту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.