Перед 24 августа РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море — ОК Юг
Россия, вероятно, готовится к обстрелу украинских городов в День Независимости Украины, 24 августа, поскольку увеличила количество носителей ракет Калибр в Черном море.
Об этом заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.
– Мы видим, что Россия существенно увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами Калибр их сейчас пять, среди них есть подводные, – уточнила она.
По ее словам, если РФ запустит ракеты этой ночью – это может быть знаком, что она готова их использовать, несмотря на большую стоимость и небольшое количество, которое еще осталось.
Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Россия держит в Черном море на боевом дежурстве пять кораблей с 36 ракетами типа Калибр на борту.
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