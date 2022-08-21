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Факты / Украина

Воздушную тревогу не объявляли: в Николаеве раздались взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

В Николаеве раздались взрывы.

Перед взрывами воздушная тревога не была объявлена, однако сирены прозвучали сразу после взрывов.

Городской голова Николаева Сенкевич уже подтвердил мощные взрывы в разных районах города и призвал горожан оставаться в укрытиях.

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По данным корреспондента Факты ICTV из Николаева, раздалось по меньшей мере три мощных взрыва.

Николаевские Telegram каналы сообщают, что оккупанты пытались трижды ударить в одно и то же место.

Впрочем, пока неизвестно, какие именно объекты были повреждены или разрушены, а также нет информации о погибших или пострадавших в результате взрывов.

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