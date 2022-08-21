Воздушную тревогу не объявляли: в Николаеве раздались взрывы
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В Николаеве раздались взрывы.
Перед взрывами воздушная тревога не была объявлена, однако сирены прозвучали сразу после взрывов.
Городской голова Николаева Сенкевич уже подтвердил мощные взрывы в разных районах города и призвал горожан оставаться в укрытиях.
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По данным корреспондента Факты ICTV из Николаева, раздалось по меньшей мере три мощных взрыва.
Николаевские Telegram каналы сообщают, что оккупанты пытались трижды ударить в одно и то же место.
Впрочем, пока неизвестно, какие именно объекты были повреждены или разрушены, а также нет информации о погибших или пострадавших в результате взрывов.