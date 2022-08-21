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Факты / Украина

Работникам правительственного квартала рекомендуют работать неделю из дома — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома в дистанционном режиме.

Об этом сообщило издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники в парламенте и правительстве.

Отмечается, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию.

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Работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе “по возможности меньше там появляться”.

Отметим, что правительственный квартал – это район в центре Киева, где расположены ключевые государственные учреждения: Офис президента, Кабмин, Верховная Рада, а также ряд депутатских комитетов.

Ранее президент Владимир Зеленский предположил, что на следующей неделе Россия может готовить особо жестокие провокации.

Это связано с Днем государственного флага и Днем Независимости, которые в Украине будут отмечаться 23 и 24 августа соответственно.

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Источник: Украинская правда
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