Ракетный удар по Вознесенску: в больницах находятся 3 взрослых и 2 детей
21 августа в больницах находятся трое взрослых и двое детей, которые накануне пострадали от ракетного удара по Вознесенску Николаевской области.
В общей сложности ранения получили 14 человек, среди которых трое детей.
Одну из девочек, которой обломок снаряда вырвал глаз, еще вчера транспортировали в Николаев.
Согласно данным Оперативного командования Юг, около 11:30 20 августа российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Вознесенске ракетой типа Калибр.
Вражеский снаряд повредил конструктивные элементы с первого по пятый этаж.
В доме разрушены балконы и выбиты окна.
Кроме того, повреждено около пяти одноэтажных домов.
Обломки ракеты нашли даже недалеко от Южноукраинской атомной электростанции.
Поэтому в НАЭК Энергоатом предположили, что оккупанты могли целить именно в АЭС.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.
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Источник: Виталий Ким
Фото: Виталий Ким