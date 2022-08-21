Август, 21 в 12:34

21 августа в больницах находятся трое взрослых и двое детей, которые накануне пострадали от ракетного удара по Вознесенску Николаевской области.

В общей сложности ранения получили 14 человек, среди которых трое детей.

Одну из девочек, которой обломок снаряда вырвал глаз, еще вчера транспортировали в Николаев.

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Согласно данным Оперативного командования Юг, около 11:30 20 августа российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Вознесенске ракетой типа Калибр.

Вражеский снаряд повредил конструктивные элементы с первого по пятый этаж.

В доме разрушены балконы и выбиты окна.

Кроме того, повреждено около пяти одноэтажных домов.

Обломки ракеты нашли даже недалеко от Южноукраинской атомной электростанции.

Поэтому в НАЭК Энергоатом предположили, что оккупанты могли целить именно в АЭС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким

Фото: Виталий Ким