Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ стягивает в Беларусь свои средства ПВО – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ стягивает в Беларусь свои средства ПВО – Генштаб ВСУ
Фото: Depositphotos

Россия перемещает свои средства противовоздушной обороны на территорию Беларуси.

Об изменении на Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 21 августа.

К слову, накануне вечером украинская сторона не фиксировала признаков формирования ударной группировки войск ВС РФ и РБ на границе Украины.

Сейчас смотрят

Еще днем ​​ранее, 19 августа, на Волынском и Полесском направлениях подразделения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси проводили обучение.

По состоянию на 21 августа в Генштабе ВСУ отмечают, что угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства РБ остается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка