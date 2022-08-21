Август, 21 в 8:06

Россия перемещает свои средства противовоздушной обороны на территорию Беларуси.

Об изменении на Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 21 августа.

К слову, накануне вечером украинская сторона не фиксировала признаков формирования ударной группировки войск ВС РФ и РБ на границе Украины.

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Еще днем ​​ранее, 19 августа, на Волынском и Полесском направлениях подразделения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси проводили обучение.

По состоянию на 21 августа в Генштабе ВСУ отмечают, что угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства РБ остается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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