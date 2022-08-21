Российские военные массово отказываются воевать в Украине — перехват ГУР
Российские оккупанты массово отказываются идти в наступление и воевать в Украине. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ, который обнародовало Главное управление разведки Украины.
Солдат российской оккупационной армии надеется, что в этом месяце его подразделение будет выведено в Россию.
– Я очень надеюсь, что нас реально выведут и мы свалим отсюда наконец-то. Я как-то уезжаю с позиции, смотрю: минус танк и экипаж, просто убегают. Я сначала подумал, что прилетело. А оказывается, нет. Просто у нас танк неисправный, и он загорелся. Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас в ближайшее время должно было быть наступление, а людей не хватает, потому что все отказываются, — жалуется оккупант.
На днях американский Институт изучения войны также сообщил, что среди пророссийских сил, воюющих против Украины, произошел раскол.
По имеющейся информации, так называемые ополченцы “ЛНР” отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.