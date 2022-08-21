Российские военные массово отказываются воевать в Украине — перехват ГУР

Август, 21 в 10:35

Российские оккупанты массово отказываются идти в наступление и воевать в Украине. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора военного РФ, который обнародовало Главное управление разведки Украины.

Солдат российской оккупационной армии надеется, что в этом месяце его подразделение будет выведено в Россию.

– Я очень надеюсь, что нас реально выведут и мы свалим отсюда наконец-то. Я как-то уезжаю с позиции, смотрю: минус танк и экипаж, просто убегают. Я сначала подумал, что прилетело. А оказывается, нет. Просто у нас танк неисправный, и он загорелся. Мы уже все, у нас люди сдаются. У нас в ближайшее время должно было быть наступление, а людей не хватает, потому что все отказываются, — жалуется оккупант.

Сейчас смотрят

На днях американский Институт изучения войны также сообщил, что среди пророссийских сил, воюющих против Украины, произошел раскол.

По имеющейся информации, так называемые ополченцы “ЛНР” отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.