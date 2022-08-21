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Факты / Украина

Россия из Ураганов обстреляла Днепропетровщину: погибла женщина, шесть человек ранены

Илья Нежигай, редактор ленты
Россия из Ураганов обстреляла Днепропетровщину: погибла женщина, шесть человек ранены

Оккупационные войска РФ нанесли удары с Ураганов по Зеленодольской общине на Днепропетровщине, есть погибшие и раненные.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжел, – сообщил он.

По словам Резниченко, в результате обстрела городе зафиксировано разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу.

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Глава Днепропетровской ОВА добавил, что сейчас на месте работают спасатели и полиция, которые выясняют детали.

Напомним, утром 20 августа российские войска выпустили по Днепру крылатые ракеты. Известно, что все четыре Калибра, которыми россияне атаковали областной центр, сбила украинская противовоздушная оборона.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину прошло уже 179 дней. Читайте онлайн события 179 дня войны в Украине на Фактах ICTV.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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