Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Новой Каховке раздалось около 15 взрывов

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
вибухи у миколаєві

Вечером 21 августа в Новой Каховке Херсонской области раздалось около 15 взрывов. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Впоследствии информацию в Facebook подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

— Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области как в аду, — написал он.

Сейчас смотрят

Также сегодня вечером мощные взрывы были слышны на территории временного оккупированного полуострова Крым. В частности, в Евпатории и Саках.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Российская армия обстреляла Марганец: повреждены могилы на центральном кладбище

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка