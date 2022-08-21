Август, 21 в 20:15

Вечером 21 августа в Новой Каховке Херсонской области раздалось около 15 взрывов. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Впоследствии информацию в Facebook подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

— Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области как в аду, — написал он.

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Также сегодня вечером мощные взрывы были слышны на территории временного оккупированного полуострова Крым. В частности, в Евпатории и Саках.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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