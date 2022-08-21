Август, 21 в 19:47

Российская Федерация планирует закрыть отдельные участки воздушного пространства в трех областях РФ на период с 22 по 25 августа.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в сводке за вечер 21 августа.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

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На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравье и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

В Генштабе сообщили, что, по имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Перемога, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Великие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.

— Провел разведку боем по направлениям Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дибривне и Петрополье — Карнауховка, понес потери и отступил, — сообщили военные.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении задействовал разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.

— Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил, — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.

В Генштабе сообщили, что противник нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки, а также неудачно провел разведку боем в направлении Спартак — Опытное, отошел.

— Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил, – сообщили военные.

На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Перемога.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

На Южнобужском направлении противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Нанес авиаудары возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

– Наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка – Таврическое, успеха не имел, отошел. На направлении Васильки — Благодатное имеет частичный успех, — сообщили в Генштабе.

Корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия удерживает пять носителей крылатых ракет морского базирования. Просим быть умеренными и игнорировать сигналы воздушной тревоги.