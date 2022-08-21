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Факты / Украина

ЗАЭС работает с риском нарушения радиационной и пожарной безопасности – Энергоатом

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Российские оккупанты периодически обстреливают территорию Запорожской АЭС, поэтому станция по состоянию на 21 августа работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

По данным Энергоатома, из-за обстрелов в настоящее время один из трех энергоблоков АЭС отключен, серьезно повреждена азотно-кислородная станция и три датчика радиационного мониторинга, а еще есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

– 20 августа в результате обстрелов повреждена одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна, – уточнили в компании.

В то же время украинские атомщики продолжают работать для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а ЗАЭС – производить электроэнергию для нужд нашей энергосистемы.

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