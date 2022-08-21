Жданов объяснил, как закончить войну, когда ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года

Август, 21 в 18:46

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как закончить войну в случае, когда ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года, а российская армия продолжит обстреливать нас со своей территории.

По его словам, есть несколько вариантов решения этого вопроса, в частности, дипломатический — призвать миротворческие силы.

— Такая ситуация по разделу противоборствующих сторон проводится на северном Кипре, она продолжается с 1974 года по настоящее время. Между северным и южным Кипром расположены миротворческие войска и, получается, кто бы не стрелял, они стреляют в солдат ООН. Таким образом было достигнуто прекращение огня, – рассказал Жданов.

Если же ООН не поможет уладить ситуацию, можно создать международную коалицию из третьих стран, которые выделят войска и поставят их между украинской и российской армиями.

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– И тогда, если Российская Федерация выстрелит в этого солдата, эти страны автоматически вступят в войну. Ну а ООН, в этом случае, должна ввести санкции против России как страны, которая не выполняет нормы международного права, — сказал эксперт.

Третий вариант, который может помочь закончить войну – это огневое влияние.

– Да, он может нарастать до бесконечности. Когда батарея или САУ, допустим, выдвигаются на позиции для ведения огня, можно дать упреждающий выстрел, а можно уничтожить противника. Это силовой вариант, но он тоже себя довольно неплохо показывает. Когда противник знает, что может быть уничтожен, он десять раз подумает, выходить ли на позицию, – добавил Жданов.

Источник: Олег Жданов