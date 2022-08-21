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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали более 45 тыс. военных РФ – за сутки еще 300

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали более 45 тыс. военных РФ – за сутки еще 300
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 45 200 российских оккупантов, за прошедшие сутки — еще 300.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще пять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и сбили три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 912 (+5);
  • боевые бронированные машины – 4 224 (+12);
  • артиллерийские системы – 1028 (+10);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 141;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 197;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 143 (+6);
  • специальная техника – 99 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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