ВСУ ликвидировали более 45 тыс. военных РФ – за сутки еще 300
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 45 200 российских оккупантов, за прошедшие сутки — еще 300.
По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще пять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и сбили три беспилотника оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 912 (+5);
- боевые бронированные машины – 4 224 (+12);
- артиллерийские системы – 1028 (+10);
- РСЗО – 266;
- средства ПВО – 141;
- самолеты – 234;
- вертолеты – 197;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);
- крылатые ракеты – 190;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 143 (+6);
- специальная техника – 99 (+2).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевском направлениях.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.