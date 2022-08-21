Август, 21 в 10:08

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 45 200 российских оккупантов, за прошедшие сутки — еще 300.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще пять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и сбили три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 912 (+5);

боевые бронированные машины – 4 224 (+12);

артиллерийские системы – 1028 (+10);

РСЗО – 266;

средства ПВО – 141;

самолеты – 234;

вертолеты – 197;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);

крылатые ракеты – 190;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 143 (+6);

специальная техника – 99 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.