ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Потемкино Херсонской области

Август, 21 в 17:26

В Херсонской области мотострелковый взвод россиян при поддержке двух БМП-2 пытался сегодня проводить штурмовые действия в направлении Потемкино.

Однако ВСУ отразили вражескую атаку, нанеся большие потери, и заставили оккупантов отступить, сообщает ОК Юг.

– В направлении Благодатного бои продолжаются, – уточняют военные.

По их данным, враг проводит воздушную разведку, но наши зенитно-ракетные подразделения в районе Высокополья уничтожили беспилотник Орлан-10.

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В то же время Воздушные силы ВСУ утверждают, что сегодня в небе над Херсонской областью уничтожили сразу три российских беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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