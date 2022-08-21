ВСУ уничтожили склады РФ в Чернобаевке и Старице – ОК Юг
Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины накануне выполнили на Юге более 230 огневых задач.
Известно о поражении командного пункта 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии.
Кроме того, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старице.
Также украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике россиян.
В течение 20 августа армия РФ на Юге Украины потеряла:
- 75 военных,
- корпусную самоходную пушку Гиацинт-С,
- два танка Т-72,
- шесть единиц бронированной техники.
Окончательные потери врага доразведываются.
Мотострелковая рота армии России при поддержке трех танков трижды тщетно пыталась идти штурмом из Александровки в сторону Таврического.
Девять раз украинские позиции вдоль линии столкновения атаковали вражеские штурмовики и вертолеты. Обошлось без потерь среди украинских защитников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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