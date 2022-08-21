Август, 21 в 7:17

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины накануне выполнили на Юге более 230 огневых задач.

Известно о поражении командного пункта 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии.

Кроме того, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старице.

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Также украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике россиян.

В течение 20 августа армия РФ на Юге Украины потеряла:

75 военных,

корпусную самоходную пушку Гиацинт-С,

два танка Т-72,

шесть единиц бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Мотострелковая рота армии России при поддержке трех танков трижды тщетно пыталась идти штурмом из Александровки в сторону Таврического.

Девять раз украинские позиции вдоль линии столкновения атаковали вражеские штурмовики и вертолеты. Обошлось без потерь среди украинских защитников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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