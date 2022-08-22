Армия РФ не может продвинуться на Востоке и имеет частичный успех на Юге – ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники отбросили российских оккупантов во время штурмовых и наступательных действий на Востоке Украины.
Отошли оккупанты после неудачной попытки наступления в сторону Долгенького – Дибровного, Бражковки – Новой Дмитровки на Славянском направлении.
Идут бои в сторону Спорного – Веселого на Краматорском направлении, где россияне тоже пытаются вести наступление.
Не увенчалось для врага успехом наступление в сторону Вершины – Кодемы и Гладосового – Кодемы на Бахмутском направлении.
Бои продолжаются на направлениях:
- Стряповка – Соледар,
- Покровское – Бахмут,
- Травневое – Кодема,
- Семигорье – Зайцево,
- Гладосово – Курдюмовка.
Провалилась в армии РФ попытка штурма в сторону Спартака – Опытного, Новоселовки Второй – Красногоровки, Донецка – Першотравневого, Песков – Невельского, Лозового – Невельского на Авдеевском направлении.
Отошли россияне после наступления в сторону Макаровки – Времьевки на Запорожском направлении.
Частичный успех имеют штурмовые действия оккупантов в районе Благодатного на Николаевском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.