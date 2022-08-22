Август, 22 в 7:51

За прошедшие сутки украинские защитники отбросили российских оккупантов во время штурмовых и наступательных действий на Востоке Украины.

Отошли оккупанты после неудачной попытки наступления в сторону Долгенького – Дибровного, Бражковки – Новой Дмитровки на Славянском направлении.

Идут бои в сторону Спорного – Веселого на Краматорском направлении, где россияне тоже пытаются вести наступление.

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Не увенчалось для врага успехом наступление в сторону Вершины – Кодемы и Гладосового – Кодемы на Бахмутском направлении.

Бои продолжаются на направлениях:

Стряповка – Соледар,

Покровское – Бахмут,

Травневое – Кодема,

Семигорье – Зайцево,

Гладосово – Курдюмовка.

Провалилась в армии РФ попытка штурма в сторону Спартака – Опытного, Новоселовки Второй – Красногоровки, Донецка – Першотравневого, Песков – Невельского, Лозового – Невельского на Авдеевском направлении.

Отошли россияне после наступления в сторону Макаровки – Времьевки на Запорожском направлении.

Частичный успех имеют штурмовые действия оккупантов в районе Благодатного на Николаевском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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