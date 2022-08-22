Карта боевых действий на 22.08.2022 – ситуация на фронте
На 180-е сутки полномасштабной войны российские войска не оставляют намерений установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, а также удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Карта боевых действий в Украине на 22.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в течение суток не произошло.
Из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли районы Екатериновки и Ободов Сумской области.
На Харьковском направлении танки, ствольную и реактивную артиллерию российские захватчики привлекали для обстрелов районов недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпаново, Криничного и Пришиба.
На Славянском направлении под вражеским огнем находились районы вблизи Дибровного, Мазановки и Долины.
Отступили россияне после неудачного наступления в сторону Долгенького – Дибровного, Бражковки – Новой Дмитровки.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздоловки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки.
Идут бои на направлении Спорное – Веселое, где армия РФ пытается наступать.
Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские войска били по районам Соледара, Зайцево и Белогоровки на Бахмутском направлении.
Провалилось наступление у россиян на направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема.
Продолжаются бои на направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка.
На Авдеевском направлении под обстрелом ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского.
Не увенчались успехом для россиян штурмовые действия по направлениям:
- Спартак – Опытное,
- Новоселовка Вторая – Красногоровка,
- Донецк – Першотравневое,
- Пески – Невельское,
- Лозовое – Невельское.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.
На Запорожском направлении под обстрелом находились районы Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки.
Возле Малой Токмачки и Ольговского россияне нанесли авиаудары.
Отошли российские захватчики после наступления в сторону Макаровки – Времьевки.
Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли районы 13 населенных пунктов на Южнобужском направлении.
Авиаудары пришлись вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.
Частичный успех имеют штурмовые действия войск РФ в районе населенного пункта Благодатное на Николаевском направлении.
Потери РФ на 22 августа 2022
- личного состава – около 45 400 (+200),
- танков ‒ 1 919 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 4 230 (+6),
- артиллерийских систем – 1 032 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 266,
- средств противовоздушной обороны – 145 (+4),
- самолетов – 234,
- вертолетов – 198 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 815 (+9),
- крылатых ракет – 194 (+4),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 149 (+6),
- специальной техники – 99.
Полномасштабная война в Украине длится уже 180-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.