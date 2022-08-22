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Факты / Украина

Карта боевых действий на 22.08.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 180-е сутки полномасштабной войны российские войска не оставляют намерений установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, а также удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Карта боевых действий в Украине на 22.08.2022

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в течение суток не произошло.

Из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

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На Харьковском направлении танки, ствольную и реактивную артиллерию российские захватчики привлекали для обстрелов районов недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпаново, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении под вражеским огнем находились районы вблизи Дибровного, Мазановки и Долины.

Отступили россияне после неудачного наступления в сторону Долгенького – Дибровного, Бражковки – Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздоловки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки.

Идут бои на направлении Спорное – Веселое, где армия РФ пытается наступать.

Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские войска били по районам Соледара, Зайцево и Белогоровки на Бахмутском направлении.

Провалилось наступление у россиян на направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема.

Продолжаются бои на направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка.

На Авдеевском направлении под обстрелом ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского.

Не увенчались успехом для россиян штурмовые действия по направлениям:

  • Спартак – Опытное,
  • Новоселовка Вторая – Красногоровка,
  • Донецк – Першотравневое,
  • Пески – Невельское,
  • Лозовое – Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении под обстрелом находились районы Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки.

Возле Малой Токмачки и Ольговского россияне нанесли авиаудары.

Отошли российские захватчики после наступления в сторону Макаровки – Времьевки.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли районы 13 населенных пунктов на Южнобужском направлении.

Авиаудары пришлись вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.

Частичный успех имеют штурмовые действия войск РФ в районе населенного пункта Благодатное на Николаевском направлении.

Потери РФ на 22 августа 2022

  • личного состава – около 45 400 (+200),
  • танков ‒ 1 919 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 4 230 (+6),
  • артиллерийских систем – 1 032 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 266,
  • средств противовоздушной обороны – 145 (+4),
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 198 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 815 (+9),
  • крылатых ракет – 194 (+4),
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 149 (+6),
  • специальной техники – 99.

Полномасштабная война в Украине длится уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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