Корректировали удары РФ по Запорожью: СБУ разоблачила предателей, завербованных российским ГРУ

Август, 22 в 14:47

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге, — говорится в сообщении.

Организатором агентурной группы оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, которую российские спецслужбы завербовали для проведения подрывной деятельности.

По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки России и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

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Женщина для сбора разведданных привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов.

А полученную от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.