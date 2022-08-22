Нет одной из стен: РФ ударила по школе в Константиновке
Ночью 22 августа российские военные обстреляли Константиновку и Торецк Донецкой области.
В Константиновке оккупанты попали в местную школу №17.
Удар по учебному заведению россияне нанесли около четырех утра.
– Здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал, – сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
Константиновская школа №17 стала 263-й, которую российские захватчики повредили с начала полномасштабного вторжения.
Всего в области подверглись разрушениям уже 594 учебных заведения.
Ракетный удар по Торецку обошелся без жертв, однако есть поврежденные дома.
Накануне войска РФ убили двух мирных жителей из Георгиевки и Константиновки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко