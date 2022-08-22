Август, 22 в 9:44

Ночью 22 августа российские военные обстреляли Константиновку и Торецк Донецкой области.

В Константиновке оккупанты попали в местную школу №17.

Нет одной из стен: РФ ударила по школе в Константиновке / 2 фотографии

Удар по учебному заведению россияне нанесли около четырех утра.

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– Здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал, – сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Константиновская школа №17 стала 263-й, которую российские захватчики повредили с начала полномасштабного вторжения.

Всего в области подверглись разрушениям уже 594 учебных заведения.

Ракетный удар по Торецку обошелся без жертв, однако есть поврежденные дома.

Нет одной из стен: РФ ударила по школе в Константиновке / 3 фотографии

Накануне войска РФ убили двух мирных жителей из Георгиевки и Константиновки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко