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Факты / Украина

Ранены четверо пожилых людей: РФ обстреляла Днепропетровскую область

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022

Ночью 22 августа российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Обстріл Дніпропетровської області 22 серпня 2022
Ранены четверо пожилых людей: РФ обстреляла Днепропетровскую область / 6 фотографий

По жилым квартам Никополя россияне выпустили из Градов и ствольной артиллерии 42 снаряда.

– По предварительной информации, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

В городе ночью 22 августа разрушены два дома, почти 50 – повреждено.

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Пострадали детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал.

– Из-за обстрелов случилось пять пожаров. Их уже ликвидировали, – подчеркнул руководитель ОВА.

Около двух тысяч человек остаются без света, потому что выведена из строя линия электропередач.

В Зеленодольской общине Криворожского района, которую враг обстрелял из Ураганов, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе вражеские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры.

Информацию о погибших и раненых сейчас выясняют областные власти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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