Август, 22 в 8:29

Ночью 22 августа российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Ранены четверо пожилых людей: РФ обстреляла Днепропетровскую область / 6 фотографий

По жилым квартам Никополя россияне выпустили из Градов и ствольной артиллерии 42 снаряда.

– По предварительной информации, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

В городе ночью 22 августа разрушены два дома, почти 50 – повреждено.

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Пострадали детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал.

– Из-за обстрелов случилось пять пожаров. Их уже ликвидировали, – подчеркнул руководитель ОВА.

Около двух тысяч человек остаются без света, потому что выведена из строя линия электропередач.

В Зеленодольской общине Криворожского района, которую враг обстрелял из Ураганов, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе вражеские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры.

Информацию о погибших и раненых сейчас выясняют областные власти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко