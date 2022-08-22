Ранены четверо пожилых людей: РФ обстреляла Днепропетровскую область
Ночью 22 августа российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.
По жилым квартам Никополя россияне выпустили из Градов и ствольной артиллерии 42 снаряда.
– По предварительной информации, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
В городе ночью 22 августа разрушены два дома, почти 50 – повреждено.
Пострадали детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал.
– Из-за обстрелов случилось пять пожаров. Их уже ликвидировали, – подчеркнул руководитель ОВА.
Около двух тысяч человек остаются без света, потому что выведена из строя линия электропередач.
В Зеленодольской общине Криворожского района, которую враг обстрелял из Ураганов, обошлось без разрушений и пострадавших.
В Синельниковском районе вражеские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры.
Информацию о погибших и раненых сейчас выясняют областные власти.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко