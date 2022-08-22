Август, 22 в 18:08

Освобожденные из плена бойцы полка Азов не исключают, что россияне могут использовать инцидент с покушением на убийство идеолога рашизма Александра Дугина и убийство его дочери на псевдосуде над украинскими военными, который они планируют организовать в разрушенном ими же Мариуполе.

Об этом во время пресс-конференции рассказал боец ​​Азова Владислав Жаворонок с позывным Википедия.

— Я уверен, что если они будут проводить “трибунал”, как будто это настоящий “трибунал”, то они используют это (убийство дочери Александра Дугина, — Ред.) обязательно. Россия не ищет правды. Это не будет “трибунал” с целью поиска правды: для России уже есть определенные выводы, которые она для себя сделала. Она хочет показать, что подготовила. В РФ в гражданских судах оправдательных приговоров около 2%. Там суд – это не орган, который ищет правду. Суд в РФ – это процесс, во время которого они пытаются псевдоофициально показать, почему этот человек виноват.

Боец добавил, что Россия уже определила, что конкретные украинские военнопленные будут признаны ею виновными.

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— Россия будет подтягивать свидетельские показания и каких-то международных наблюдателей, чтобы выдать это за правду. Но что это будут за свидетели? Это будут какие-то неизвестные граждане, которые будут что-либо говорить на камеру. Россия их будет подавать в качестве свидетелей. Будут какие-то граждане других стран – вообще некомпетентные люди. Но граждане других стран? – Да. Поэтому Россия будет это преподносить как международный “процесс”. Там будут какие-то представители Сирии, Северной Кореи или Беларуси.

Жаворонок не исключает, что Россия может использовать как возможный факт убийства дочери Дугина.

– Россия не просто так приплетает туда полк Азов. Я не удивлюсь, если появятся выбитые на допросах моих друзей, что они под пыткой подпишут, что они знают и эту женщину с фамилией Вовк и что-то еще. Они будут производить показательное имитирование судебного процесса.

Он добавил, что в российских свидетельствах всегда есть низкосортные факты, то есть то, что нельзя фактически проверить, но Кремль будет выдавать это как факт. Боец отметил, что Россия будет использовать все методы, чтобы выдать украинских военных в качестве преступников.

— Она (Россия, — Ред.) будет приплетать туда каких-то дочерей Дугина, мифических убитых мариупольцев, якобы убитых руками защитников Мариуполя. Но это не наша артиллерия, самолеты и танки уничтожали этот город. У Сил обороны Мариуполя не было такого количества средств, чтобы сделать с городом то, что с ним произошло.

Заявление полка Азов о теракте против дочери российского пропагандиста Дугина

Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку Азов и никогда не принадлежала к нашему подразделению.

— Так называемый документ, которым спецслужбы РФ пытаются довести причастность Азова к подрыву авто Дугиной, на самом деле не более чем очередная “визитная карточка Яроша”. А сам теракт – это подготовка к “трибуналу” над азовцами. Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу “необходимости” такого судилища.

В Азове осудили незаконное судилище над украинскими военными и призвали всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы оно не произошло.

Сегодня, 22 августа, российская ФСБ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной украинские спецслужбы. По ее словам, исполнителем якобы была гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения покушения якобы бежала в Эстонию.

В Офисе президента отметили, что российская пропаганда своими обвинениями создает вымышленные миры. Михаил Подоляк отметил, что удивительно, что на месте не нашли визитную карточку Правого сектора или эстонскую визу.

Скриншот: AZOV