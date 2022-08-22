В Николаеве после сирен начались взрывы
Требует проверки
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Ночью 22 августа в Николаеве раздались взрывы.
Громкие звуки местные жители услышали в три часа ночи, почти одновременно с оглашением воздушной тревоги.
Угроза обстрелов продолжалась до самого утра.
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