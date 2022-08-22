Август, 22 в 6:06

Ночью 22 августа в Николаеве раздались взрывы.

Громкие звуки местные жители услышали в три часа ночи, почти одновременно с оглашением воздушной тревоги.

Угроза обстрелов продолжалась до самого утра.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.