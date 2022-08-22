Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Николаеве после сирен начались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Николаеве после сирен начались взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 22 августа в Николаеве раздались взрывы.

Громкие звуки местные жители услышали в три часа ночи, почти одновременно с оглашением воздушной тревоги.

Угроза обстрелов продолжалась до самого утра.

Сейчас смотрят

Разрешили людям покинуть укрытия в 06:03.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 180-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка