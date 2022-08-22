Военные не видят перспективы продвижения оккупантов в сторону Николаева — Ким

Август, 22 в 11:40

Украинские военные не видят перспективы продвижения российских оккупантов в сторону Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Насчет мифа о якобы наступлении войск РФ. Эта информация распространяется, как и в начале войны, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы быстрого продвижения врага в сторону Николаева, — подчеркнул он.

Также Виталий Ким добавил, что 23 августа и на День Независимости Украины, 24 августа, город не будут закрывать. По его словам, уже готовится соответствующее распоряжение, согласно которому всем рекомендуют работать дистанционно в течение этих дней.

Глава Николаевской ОВА призвал местных жителей не собираться большими группами для празднования Дня Независимости.

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Напомним, в начале августа Виталий Ким уже объяснял, что российские оккупанты не смогут в ближайшее время захватить Николаев.

По его словам, это просто нереально, ведь сейчас линия фронта на Юге Украины растянута.