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Факты / Украина

За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и сбили один вертолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и сбили один вертолет
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 45 400 российских оккупантов.

За прошедшие сутки уничтожили еще 200 захватчиков. Обновленные потери оккупационной армии назвали в Генштабе ВСУ.

Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще семь танков, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы, сбили один вражеский вертолет, девять беспилотников оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • танки – 1 919 (+7);
  • боевые бронированные машины – 4 230 (+6);
  • артиллерийские системы – 1 032 (+4);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 145 (+4);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 198 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9);
  • крылатые ракеты – 194 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 149 (+6);
  • специальная техника – 99.

Наибольшие потери российские войска понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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