За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и сбили один вертолет
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 45 400 российских оккупантов.
За прошедшие сутки уничтожили еще 200 захватчиков. Обновленные потери оккупационной армии назвали в Генштабе ВСУ.
Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще семь танков, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы, сбили один вражеский вертолет, девять беспилотников оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.
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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 919 (+7);
- боевые бронированные машины – 4 230 (+6);
- артиллерийские системы – 1 032 (+4);
- РСЗО – 266;
- средства ПВО – 145 (+4);
- самолеты – 234;
- вертолеты – 198 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9);
- крылатые ракеты – 194 (+4);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 149 (+6);
- специальная техника – 99.
Наибольшие потери российские войска понесли на Донецком направлении.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.