Август, 22 в 9:11

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 45 400 российских оккупантов.

За прошедшие сутки уничтожили еще 200 захватчиков. Обновленные потери оккупационной армии назвали в Генштабе ВСУ.

Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще семь танков, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы, сбили один вражеский вертолет, девять беспилотников оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.

Сейчас смотрят

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

танки – 1 919 (+7);

боевые бронированные машины – 4 230 (+6);

артиллерийские системы – 1 032 (+4);

РСЗО – 266;

средства ПВО – 145 (+4);

самолеты – 234;

вертолеты – 198 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9);

крылатые ракеты – 194 (+4);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 149 (+6);

специальная техника – 99.

Наибольшие потери российские войска понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.