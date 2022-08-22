Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Илья Нежигай |
Закрытое авиапространство РФ на границе с севером Украины и взрывы в Крыму: что происходит на 180-й день войны (онлайн)

Закрытое авиапространство РФ на границе с севером Украины и взрывы в Крыму: что происходит на 180-й день войны (онлайн)

В Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

Под обстрелами оказались Днепропетровщина и Харьковщина. Враг попал в жилые и нежилые объекты. Есть погибшие и раненые.

Из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные общины в Украине ввели несколько сигналов тревоги, чтобы сообщать о разных видах опасности.

Оккупанты также в очередной раз обстреляли Харьков, есть по меньшей мере один пострадавший.

В оккупированном Крыму, а именно в Евпатории, Севастополе и других городах, сработало ПВО. В Саках и Бахчисарае сообщали о взрывах.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:13 - 22 августа

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения по итогам 21 августа подчеркнул, что если РФ устроит судилище над украинскими защитниками в Мариуполе в День Независимости Украины, то это будет линией, по которой любые переговоры с Россией невозможны.

– Сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовится декорация для абсолютно мерзкого, абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупанта. Чтобы там не думали оккупанты, чтобы не планировали, реакция нашего государства будет совершенно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших в нарушение всех договоренностей, в нарушение всех международных правил заведут в эти декорации, то это будет издевательством и будет той линией, по которой переговоры невозможны, – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что таким шагом Россия сама себя отрежет от переговоров и больше разговоров не будет.

Он добавил, что все государства-партнеры Украины проинформированы, что может готовить государство-террорист на эту неделю.

Полное обращение украинского президента читайте в материале на Фактах ICTV.

ИсточникОфис президента

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:09 - 22 августа

Британских солдат призывают готовиться к тому, что их могут отправить на войну в Украину.

Уорент-офицер Пол Карни советует военнослужащим проверить свою физическую подготовку и позаботиться о родных и близких, ведь при отправке в Украину связь с ними может отсутствовать длительное время.

По словам офицера, солдаты сейчас “готовятся, чтобы противостоять угрозе со стороны России и любой агрессии”.

– Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними (своими близкими. – Ред.) потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника, — призвал Карни.

Генерал и бывший глава британской армии Ричард Деннет также не исключают такого развития событий.

– Это не значит, что армия собирается отправиться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, ввиду войны в Европе, агрессивной России и обеспокоенных стран на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти, — прокомментировал он.

ИсточникMirror

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка