Закрытое авиапространство РФ на границе с севером Украины и взрывы в Крыму: что происходит на 180-й день войны (онлайн)

В Кропивницком нашли мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

Под обстрелами оказались Днепропетровщина и Харьковщина. Враг попал в жилые и нежилые объекты. Есть погибшие и раненые.

Из-за обострения ядерного шантажа РФ некоторые территориальные общины в Украине ввели несколько сигналов тревоги, чтобы сообщать о разных видах опасности.

Оккупанты также в очередной раз обстреляли Харьков, есть по меньшей мере один пострадавший.

В оккупированном Крыму, а именно в Евпатории, Севастополе и других городах, сработало ПВО. В Саках и Бахчисарае сообщали о взрывах.