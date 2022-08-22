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Факты / Украина

ВСУ ударили по опорному пункту РФ и усилили огневой контроль Каховского моста

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники РФ в районах Александровки и Бурхановки на Юге Украины.

– Ракетно-артиллерийские подразделения усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста, – добавили в Оперативном командовании Юг.

Согласно подтвержденным данным, 21 августа армия РФ на Юге Украины потеряла:

  • 20 военных,
  • одну корпусную самоходную пушку типа Гиацинт-С,
  • одну самоходную гаубицу Мста-С,
  • две пусковые установки С-300,
  • одну радиолокационную станцию ​​подсветки и наведения,
  • мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов Небо-М,
  • две буксированные минометы 120-го калибра,
  • три единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

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Источник: ОК ЮГ
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