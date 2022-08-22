Август, 22 в 7:12

Украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники РФ в районах Александровки и Бурхановки на Юге Украины.

– Ракетно-артиллерийские подразделения усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста, – добавили в Оперативном командовании Юг.

Согласно подтвержденным данным, 21 августа армия РФ на Юге Украины потеряла:

20 военных,

одну корпусную самоходную пушку типа Гиацинт-С,

одну самоходную гаубицу Мста-С,

две пусковые установки С-300,

одну радиолокационную станцию ​​подсветки и наведения,

мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов Небо-М,

две буксированные минометы 120-го калибра,

три единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

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