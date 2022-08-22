ВСУ ударили по опорному пункту РФ и усилили огневой контроль Каховского моста
Фото: Генштаб ВСУ
Украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники РФ в районах Александровки и Бурхановки на Юге Украины.
– Ракетно-артиллерийские подразделения усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста, – добавили в Оперативном командовании Юг.
Согласно подтвержденным данным, 21 августа армия РФ на Юге Украины потеряла:
- 20 военных,
- одну корпусную самоходную пушку типа Гиацинт-С,
- одну самоходную гаубицу Мста-С,
- две пусковые установки С-300,
- одну радиолокационную станцию подсветки и наведения,
- мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов Небо-М,
- две буксированные минометы 120-го калибра,
- три единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага доразведываются.
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