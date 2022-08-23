Август, 23 в 8:36

ВСУ отразили наступления оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

Карта боевых действий в Украине на 23.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства РЭБ.

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Противник продолжает обстреливать инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей на Северском направлении.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых районов и рубежей.

На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки. Нанес авиаудары возле Питомника и Мосьпанова.

Россияне стреляли недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины на Славянском направлении. Нанесли авиаудар неподалеку от Богородичного.

В Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурм вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении армия Россия вела наступление у Красногоровки и Первомайского, но успеха не имела.

На Новопавловском направлении российские военные обстреляли районы населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вели наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имели.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Зализничного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки.

Основные усилия на Южнобужском направлении РФ сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ, ISW