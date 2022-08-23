Карта боевых действий на 23.08.2022 – ситуация на фронте
ВСУ отразили наступления оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.
Карта боевых действий в Украине на 23.08.2022
На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства РЭБ.
Противник продолжает обстреливать инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей на Северском направлении.
На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых районов и рубежей.
На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Цуповка, Новое, Замуловка, Докучаевское, Питомник, Старый Салтов, Большая Рогань и Ивашки. Нанес авиаудары возле Питомника и Мосьпанова.
Россияне стреляли недалеко от Норцовки, Краснополья и Долины на Славянском направлении. Нанесли авиаудар неподалеку от Богородичного.
В Донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурм вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении армия Россия вела наступление у Красногоровки и Первомайского, но успеха не имела.
На Новопавловском направлении российские военные обстреляли районы населенных пунктов Павловка, Пречистовка, Угледар. Вели наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха не имели.
На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Зализничного, Орехова, Красного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки.
Основные усилия на Южнобужском направлении РФ сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Генштаб ВСУ, ISW