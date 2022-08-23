На юге ВСУ уничтожили Бук врага и минометный комплекс Сани

Август, 23 в 7:33

За сутки 22 августа на южном фронте Вооруженные силы Украины уничтожили 17 оккупантов, зенитно-ракетный комплекс Бук, буксированный минометный комплекс Сани и другую технику врага.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

— В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями, обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, 1 зенитно-ракетного комплекса Бук, 1 буксированного минометного комплекса Сани 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВСУ нанесли существенное поражение Антоновскому мосту.

Также подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС. В Каховке украинские защитники уничтожили склад вражеских боеприпасов.

В командовании добавили, что в Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 кораблей, которые укрываются в тех районах, которые безопасны от ракетных ударов. Из этих кораблей 4 ракетоносителя, среди которых один подводный, оснащены 28 ракетами типа Калибр.