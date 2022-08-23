Август, 23 в 10:32

Украинский государственный флаг навсегда вернется на временно оккупированные территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии поднятия Государственного флага Украины 23 августа.

— Сине-желтый флаг будет развеваться на временно оккупированных территориях. Он будет развеваться всегда, — говорит он.

Президент заверил, что в Мелитополе на площади Победы не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. В Херсоне на площади Свободы не может быть знамени тех, кто не знает, что такое свобода.

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По его словам, на Азовском проспекте в Бердянске и в Скадовске, над ЗАЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, у Олешковских песков не может быть флага тех, кто впервые слышит эти названия.

Зеленский добавил, что украинский флаг будет развеваться и на территории временно оккупированного Крыма.

– В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петре – украинский и крымскотатарский флаги. Если бы кто-то не пытался перекрутить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом, — подчеркнул он.

Напомним, что 23 августа Украина традиционно отмечает День флага. Синий и желтый цвета знамени неоднократно менялись местами, но на протяжении веков он остается символом мужества и борьбы украинского народа за свободу.

Фото: скриншот с видео