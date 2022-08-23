Оккупационные власти в Запорожье дают украинцам статус “беженца” — ISW

Август, 23 в 7:15

Российские оккупационные власти в Запорожской области скрыто провозгласили “независимость” региона от Украины, неправдиво выдавая граждан Украины, въезжающих в оккупированный регион, как временных искателей убежища.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их данным, так называемый председатель Запорожской областной оккупационной администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение, согласно которому граждане Украины, прибывающие на оккупированную Запорожскую область, признаются “лицами, которые ищут временное убежище” в соответствии с российским законодательством.

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Так, российские захватчики могут использовать статус беженца для ограничения временно возвращающихся на оккупированные территории украинцев после эвакуации из них.

Распоряжение, вероятно, будет относиться и к украинцам, которые направляются в оккупированную Херсонскую область через КПВВ в Васильевке Запорожской области. Ведь она требует регистрации лиц в пункте прибытия в захваченной Запорожской области, а Васильевка является пунктом пропуска, который обслуживает и Херсон, и Запорожье.

Кроме того, аналитики ISW добавили, что в регионах России продолжают формировать новые так называемые добровольческие отряды и вербовать добровольцев в российские спецслужбы.

Приморский край 22 августа объявил о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона Арсеньевский. Он сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонте и возвращении на передовую.

Согласно данным российских СМИ, по состоянию на 22 августа батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев.

Оккупанты предлагают новобранцам в возрасте от 18 до 60 лет одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тыс. рублей (около $4 980) и месячную зарплату в размере 200 тыс. рублей (около $3 320).

Источник: ISW