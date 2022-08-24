Август, 23 в 21:23

В Шевченковском районе Харькова раздались взрывы.

Об этом сначала сообщили горожане в соцсетях, а затем подтвердил городской голова Игорь Терехов.

– Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших, – написал мэр Харькова.

В соцсетях также сообщали, что враг, вероятно, обстреливал город из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Впрочем, подтверждений этого пока нет.

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Перед этим, днем 23 августа, Россия из артиллерии также обстреляла Шевченковский район Харькова. А с утра был обстрелян Киевский район города.