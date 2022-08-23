Август, 23 в 9:22

Российские оккупанты пытаются через родственников вытащить персональную информацию об украинских военнопленных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона. Она прокомментировала встречи с родственниками пленных бойцов полка Азов.

– Мы понимаем, что россияне пытаются влиять на родственников наших пленных. Они подыскивают разные способы, чтобы с ними коммуницировать, и влияют на них таким образом, чтобы вытащить из них персональную информацию о наших военнопленных, — отметила она.

По просьбе родственников, кто был на встрече, она обратилась к другим родственникам, чтобы они были очень внимательны и не выдавали врагу персональную информацию о своих близких, которые сейчас находятся в плену.

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Заместитель министра обороны уточнила, что вся информация о пленных есть в Штабе по вопросам обмена при ГУР.

— Очень важно коммуницировать, чтобы наши люди не становились заложниками российских информационно-психологических операций. Когда говорят, что Украина не прилагает все усилия, это неправда, — подчеркнула Маляр.

Также она добавила, что процесс обмена пленными очень сложный, поэтому важно, чтобы родственники пленных и государство действовали сообща.

Маляр напомнила, что с того момента, когда произошло спасение жизни людей, защищавших Азовсталь, уже освобождены 144 человека, из них 95 как раз представители полка Азов.

Напомним, что оккупанты планируют провести “судилище” над пленными защитниками Азовстали в помещении Мариупольской камерной филармонии в День Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупреждал, что Россия может готовить особо жестокие и циничные провокации в важные для нашего государства праздники – День флага и День Независимости.

Фото: Анна Маляр