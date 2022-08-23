Август, 23 в 12:04

Служба безопасности Украины впервые заблокировала криптокошелек российского “волонтера”, спонсировавшего российскую войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

– Этот мужчина называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков, – отметили правоохранители.

По их данным, “волонтер” продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Для этого регулярно создавал тематический фото- и видеоконтент, распространял аналогичные сообщения своих единомышленников и отчитывался об использовании собранных средств.

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К моменту блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте.

Эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию. Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций ЛДНР.

Спонсор террористов поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.