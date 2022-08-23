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Факты / Украина

Еще один минус. ВСУ уничтожили российский вертолет К-52

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Еще один минус. ВСУ уничтожили российский вертолет К-52

Украинские военные во вторник, 23 августа, уничтожили на Востоке Украины российский вертолет К-52.

— В День Государственного флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны Востока уничтожили вертолет К-52, — сказано в сообщении Группировки объединенных сил на официальной странице в Facebook.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 45 550 российских оккупантов. 22 августа, ВСУ уничтожили еще 150 военных РФ, два танка, восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и одну ПВО.

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Источник: Группировка объединенных сил

Фото: Группировка объединенных сил

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