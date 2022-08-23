В Днепре слышали взрывы – объявили воздушную тревогу
В Днепре 23 августа раздались взрывы.
Обновлено в 11.33. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о падении обломков ракет на жилые дома. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Ранее о взрывах в Днепре сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, в городе было слышно по меньшей мере два взрыва.
Кроме того, в одном из районов Днепра видны задымления.
Отметим, что в городе в 11.01 объявили воздушную тревогу.
Напомним, что российские войска в ночь на 23 августа четыре раза обстреляли Днепропетровскую область. В результате погибла женщина, еще три человека ранены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: скриншот с видео