Август, 23 в 6:47

В Харькове 23 августа прогремели мощные взрывы.

Обновлено в 7.47. Городской глава Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. Российские войска нанесли удар по Киевскому району.

По его данным, снаряд попал в частный дом. Погибших или раненых нет.

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Ранее харьковчане сообщали, что с утра слышали три взрыва в городе. В Харькове и области с 6.32 звучала воздушная тревога.

Напомним, что в ближайшие дни не стоит пренебрегать предупреждениями и немедленно переходить в укрытие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.