День города начался с обстрела: РФ нанесла удар по Киевскому району Харькова
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В Харькове 23 августа прогремели мощные взрывы.
Обновлено в 7.47. Городской глава Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. Российские войска нанесли удар по Киевскому району.
По его данным, снаряд попал в частный дом. Погибших или раненых нет.
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Ранее харьковчане сообщали, что с утра слышали три взрыва в городе. В Харькове и области с 6.32 звучала воздушная тревога.
Напомним, что в ближайшие дни не стоит пренебрегать предупреждениями и немедленно переходить в укрытие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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